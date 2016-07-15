Почему мы так незаслуженно забываем про близкую родственницу нашей обычной капусты, краснокочанную? Ведь она ничуть не хуже на вкус, и по составу витаминов и микроэлементов «держит» высокую планку. Её также можно и заквашивать, мариновать, делать зимние салаты с овощами, солить.
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Краснокочанная капуста консервированная на зиму
Красная капуста в зимних салатах выглядит очень привлекательно и по вкусу очень даже прилично сочетается с многими овощами, её часто делают с болгарским сладким перцем. В квашеном виде она получается такой же хрусткой и сочной, как и белокочанная.
Чем отличается консервирование краснокочанной капусты? Ну, наверное только тем, что нужно учитывать повышенное содержание сахара в ней, она на вкус слаще, чем белокочанная. В рецептуре это иногда надо учитывать.
Вкусный рецепт маринования
- 2 средних кочанов на 2,5 кг
- 5 лавровых листиков
- Головку некрупную чеснока
- По вос штучек горошинок перца чёрного и душистого
- 6 бутончиков гвоздики
На варку маринада:
- 1 литр очищенной воды
- 2 столовые без горки обычной соли
- 2 столовые с горкой ложки сахара
- 4 столовые ложки 9%-ного уксуса
Как мариновать:
Шинкуем вилочки, лучше специальным ножом или острым и длинным обычным. Чеснок будет красиво смотреться, если его порезать на тонкие кружочки. Перемешиваем овощ с чесноком в широкой посуде, можно немного помять её руками, чтобы стала мягче.
Банки готовим загодя, чтобы были стерильными и сухими. Засыпаем в них специи, а сверху укладываем капусту, слишком сильно её не приминаем, чтобы оставалась хрустящей.
Варим маринад, предварительно растворив в воде сахар с солью, в конце добавим уксуса, сразу зальём в банки. Стерилизуем по 15 минут, если литровые банки. Я обычно такую заготовку закатываю под металлические крышки. Вначале нужно дать баночкам остыть, потом спрятать для зимнего хранения. А пробовать можно через пару суток.
Рецепт острой краснокочанной капусты
Что взять:
- Некрупный вилок красной капусты на 1 кг
- 2 средних морковки
- 2 корнеплода небольшой свеклы
- 5 зубков чеснока
- Стакан сахара
- 2 столовые без верха ложки поварской соли
- Половину стакана масла растительного
- Пол стакана 9%-ного уксуса
- По 3 горошины перчика чёрного с душистым
- Столовую ложку жгучего красного молотого перца
- 1 литр отфильтрованной воды
Как готовить:
Очень вкусная получается острая красная капуста, порезанная на кубики или ленточки, как пожелаете. Корнеплоды в этом случае лучше протереть на корейской тёрке, чеснок тоже нашинковать соломкой.
Всю нарезку перемешаем в удобной посуде, а потом расфасуем в банки. Специи также смешаем в тарелочке, разложим по баночкам, чтобы получилось поровну.
Маринад варим так: в воде размешаем сахар с солью, дадим закипеть, сразу выльем уксус с маслом, подождём полминутки и уберём с огня. теперь нашему маринаду нужно дать остыть градусов до 80-ти. Потом его заливаем в банки и сразу катаем крышки.
Очень вкусный зимний салат
Нам требуются следующие продукты:
- 1 кг краснокочанной капусты
- 1 кг сладкого мясистого перца
- 2 средних репчатых луковицы
На маринад:
- Литр отфильтрованной воды
- Пол стакана 9%-ного уксуса
- Стакан сахара
- 2,5 ложки обычной соли без добавок
- Половинка чайной ложечки семян укропа
Как консервировать:
Красный овощ шинкуем на соломку, тонко, лучше с помощью специальной шинковки. Перец нужно смягчить, для этого зальём его сначала крутым кипятком на 5 минут, потом поместим в холодную воду, чтобы остыл. Вынимаем из него семена, режем на полуколечки. Лук режем точно также.
Теперь берём удобную, широкую посуду, туда складываем все овощи, которые мы порезали, посолим их и немного помнём, хорошо размешаем руками. Фасовать салат лучше в пол литровые баночки, чтобы съедать сразу. Банки, естественно, стерильные.
В воду высыпаем сахар и укроп (капусту мы уже посолили), закипятим и добавим уксус. Сразу горячим заливаем салатик, закатываем под крышки. Остывать он должен медленно, поэтому на сутки укутаем его чем-то тёплым.
Как приготовить квашеную краснокочанную капусту
- 5 небольших кочанов красной капусты
- 1 кг яблок Антоновка или других кислых
- 3 головки репчатого лука
- Стакан мелкой соли
- Семена укропа по вкусу
Как квасить:
Вилочки разрезаем на 2 части, каждую шинкуем тонкой соломкой. Яблоки моем, режем на 2 части, чтобы вынуть семечки, чистить не нужно. Режем их тонкими дольками. Лук нарезаем на полукольца,
В широкой посуде смешиваем капусту с луком и укропом, солим и мнём руками. В высокую эмалированную кастрюлю или ведро выкладываем капусту, перемежая слоем яблок. немного примнём, поставим на 3 дня в тёплом месте под гнёт. Потом готовую закуску можно разложить в банки или в этой же посуде спрятать в погреб.
Консервированная красная капуста кусочками
Необходимы продукты:
- 8 кг красной капусты
- Корень хрена среднего размера
- 3 крупных бордовых свеклы
- Крупную головку чеснока
- 4 литра воды
- 2 стакана 9%-ного уксуса
- Стакан самой обычной соли
- Стакан сахарного песка
- 3 листика лаврушки
Как готовить:
Каждый кочан нужно разрезать на кусочки так, чтобы листочки не распались. Корешок хрена измельчаем на тёрке или блендере, чеснок режем на соломку. Готовим трёхлитровые банки и туда закладываем кусочки красной капусты, пересыпая их чесноком с хреном.
В воду высыпаем соль с сахаром, дожидаемся закипания и выкладываем тёртую свеклу, туда же добавляем все специи и даём кипеть 5 минут, в конце льём уксус. даём остыть до тёплого состояния. Потом заливаем банки и ставим на стерилизацию по 20 минут каждую. Катаем под крышки.
Засолка на зиму
Ингредиенты:
- 10 кг краснокочанной капусты
- 10 листиков лавра
- Стакан мелкой соли
- По 10 горошинок перца душистого и чёрного
- десять бутончиков гвоздики
- По вкусу порошка корицы
На маринад:
- 3 столовых ложки уксусной эссенции
- Столовую без горки ложку соли
- 2 столовых с горкой ложки сахара
Как засаливать:
В самом начале процесса хорошо промоем и простерилизуем банки, чтобы они были чистыми и сухими. Лучше мыть с содой или горчицей, чтобы не осталось запаха моющего средства.
Всю капусту шинкуем «в лапшу», высыпаем в большую посудину, засыпаем солью и перетираем вручную, так оставляем на пару часов, чтобы выделился сок.
Для того, чтобы сделать маринад, смешиваем сахар с солью и уксусом, размешиваем, чтобы всё хорошо растворилось.
Расфасовываем в банки, приминая, равномерно распределяем по банкам сок. В каждую банку сверху добавляем в равных количествах специи и добавляем маринад, тоже в равных частях. Сразу закрываем капусту под жестяные крышки и прячем в холод. можно есть через 2 недели.