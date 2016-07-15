Почему мы так незаслуженно забываем про близкую родственницу нашей обычной капусты, краснокочанную? Ведь она ничуть не хуже на вкус, и по составу витаминов и микроэлементов «держит» высокую планку. Её также можно и заквашивать, мариновать, делать зимние салаты с овощами, солить.

Краснокочанная капуста консервированная на зиму

Красная капуста в зимних салатах выглядит очень привлекательно и по вкусу очень даже прилично сочетается с многими овощами, её часто делают с болгарским сладким перцем. В квашеном виде она получается такой же хрусткой и сочной, как и белокочанная.

Чем отличается консервирование краснокочанной капусты? Ну, наверное только тем, что нужно учитывать повышенное содержание сахара в ней, она на вкус слаще, чем белокочанная. В рецептуре это иногда надо учитывать.

Вкусный рецепт маринования

Потребуются ингредиенты:

2 средних кочанов на 2,5 кг

5 лавровых листиков

Головку некрупную чеснока

По вос штучек горошинок перца чёрного и душистого

6 бутончиков гвоздики

На варку маринада:

1 литр очищенной воды

2 столовые без горки обычной соли

2 столовые с горкой ложки сахара

4 столовые ложки 9%-ного уксуса

Как мариновать:

Шинкуем вилочки, лучше специальным ножом или острым и длинным обычным. Чеснок будет красиво смотреться, если его порезать на тонкие кружочки. Перемешиваем овощ с чесноком в широкой посуде, можно немного помять её руками, чтобы стала мягче.

Банки готовим загодя, чтобы были стерильными и сухими. Засыпаем в них специи, а сверху укладываем капусту, слишком сильно её не приминаем, чтобы оставалась хрустящей.

Варим маринад, предварительно растворив в воде сахар с солью, в конце добавим уксуса, сразу зальём в банки. Стерилизуем по 15 минут, если литровые банки. Я обычно такую заготовку закатываю под металлические крышки. Вначале нужно дать баночкам остыть, потом спрятать для зимнего хранения. А пробовать можно через пару суток.

Рецепт острой краснокочанной капусты

Что взять:

Некрупный вилок красной капусты на 1 кг

2 средних морковки

2 корнеплода небольшой свеклы

5 зубков чеснока

Стакан сахара

2 столовые без верха ложки поварской соли

Половину стакана масла растительного

Пол стакана 9%-ного уксуса

По 3 горошины перчика чёрного с душистым

Столовую ложку жгучего красного молотого перца

1 литр отфильтрованной воды

Как готовить:

Очень вкусная получается острая красная капуста, порезанная на кубики или ленточки, как пожелаете. Корнеплоды в этом случае лучше протереть на корейской тёрке, чеснок тоже нашинковать соломкой.

Всю нарезку перемешаем в удобной посуде, а потом расфасуем в банки. Специи также смешаем в тарелочке, разложим по баночкам, чтобы получилось поровну.

Маринад варим так: в воде размешаем сахар с солью, дадим закипеть, сразу выльем уксус с маслом, подождём полминутки и уберём с огня. теперь нашему маринаду нужно дать остыть градусов до 80-ти. Потом его заливаем в банки и сразу катаем крышки.

Очень вкусный зимний салат

Нам требуются следующие продукты:

1 кг краснокочанной капусты

1 кг сладкого мясистого перца

2 средних репчатых луковицы

На маринад:

Литр отфильтрованной воды

Пол стакана 9%-ного уксуса

Стакан сахара

2,5 ложки обычной соли без добавок

Половинка чайной ложечки семян укропа

Как консервировать:

Красный овощ шинкуем на соломку, тонко, лучше с помощью специальной шинковки. Перец нужно смягчить, для этого зальём его сначала крутым кипятком на 5 минут, потом поместим в холодную воду, чтобы остыл. Вынимаем из него семена, режем на полуколечки. Лук режем точно также.

Теперь берём удобную, широкую посуду, туда складываем все овощи, которые мы порезали, посолим их и немного помнём, хорошо размешаем руками. Фасовать салат лучше в пол литровые баночки, чтобы съедать сразу. Банки, естественно, стерильные.

В воду высыпаем сахар и укроп (капусту мы уже посолили), закипятим и добавим уксус. Сразу горячим заливаем салатик, закатываем под крышки. Остывать он должен медленно, поэтому на сутки укутаем его чем-то тёплым.

Как приготовить квашеную краснокочанную капусту

Что мы возьмём для рецепта:

5 небольших кочанов красной капусты

1 кг яблок Антоновка или других кислых

3 головки репчатого лука

Стакан мелкой соли

Семена укропа по вкусу

Как квасить:

Вилочки разрезаем на 2 части, каждую шинкуем тонкой соломкой. Яблоки моем, режем на 2 части, чтобы вынуть семечки, чистить не нужно. Режем их тонкими дольками. Лук нарезаем на полукольца,

В широкой посуде смешиваем капусту с луком и укропом, солим и мнём руками. В высокую эмалированную кастрюлю или ведро выкладываем капусту, перемежая слоем яблок. немного примнём, поставим на 3 дня в тёплом месте под гнёт. Потом готовую закуску можно разложить в банки или в этой же посуде спрятать в погреб.

Консервированная красная капуста кусочками

Необходимы продукты:

8 кг красной капусты

Корень хрена среднего размера

3 крупных бордовых свеклы

Крупную головку чеснока

4 литра воды

2 стакана 9%-ного уксуса

Стакан самой обычной соли

Стакан сахарного песка

3 листика лаврушки

Как готовить:

Каждый кочан нужно разрезать на кусочки так, чтобы листочки не распались. Корешок хрена измельчаем на тёрке или блендере, чеснок режем на соломку. Готовим трёхлитровые банки и туда закладываем кусочки красной капусты, пересыпая их чесноком с хреном.

В воду высыпаем соль с сахаром, дожидаемся закипания и выкладываем тёртую свеклу, туда же добавляем все специи и даём кипеть 5 минут, в конце льём уксус. даём остыть до тёплого состояния. Потом заливаем банки и ставим на стерилизацию по 20 минут каждую. Катаем под крышки.

Засолка на зиму

Ингредиенты:

10 кг краснокочанной капусты

10 листиков лавра

Стакан мелкой соли

По 10 горошинок перца душистого и чёрного

десять бутончиков гвоздики

По вкусу порошка корицы

На маринад:

3 столовых ложки уксусной эссенции

Столовую без горки ложку соли

2 столовых с горкой ложки сахара

Как засаливать:

В самом начале процесса хорошо промоем и простерилизуем банки, чтобы они были чистыми и сухими. Лучше мыть с содой или горчицей, чтобы не осталось запаха моющего средства.

Всю капусту шинкуем «в лапшу», высыпаем в большую посудину, засыпаем солью и перетираем вручную, так оставляем на пару часов, чтобы выделился сок.

Для того, чтобы сделать маринад, смешиваем сахар с солью и уксусом, размешиваем, чтобы всё хорошо растворилось.

Расфасовываем в банки, приминая, равномерно распределяем по банкам сок. В каждую банку сверху добавляем в равных количествах специи и добавляем маринад, тоже в равных частях. Сразу закрываем капусту под жестяные крышки и прячем в холод. можно есть через 2 недели.